Güncel

Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmedi

Gaziantep'te polis ekiplerinin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 09:28
Gaziantep'te zehir tacirlerine geçit verilmedi
Gaziantep'te 510 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, kent çıkışında yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta, hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

