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Gaziantep'te zehir tacirlerine şafak baskını: 26 gözaltı

Polis ekipleri, Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 26 kişi kıskıvrak yakalandı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:13
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 320 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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