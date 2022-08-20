Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleriyle ilgili kahreden detay

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

16 ÖLÜ, 21 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Muhammed Abdulkadir Esen

KAHREDEN DETAY

Hayatını kaybeden gazetecilerin canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya göreve gittiği, ancak trafik kazasını görünce yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi. İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in kaza yerindeyken devrilen ve kayarak gelen yolcu otobüsünün çarpması ile yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Umut Yakup Tanrıöver