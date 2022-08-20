İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2022 Cumartesi / 23 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleriyle ilgili kahreden detay
Güncel

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleriyle ilgili kahreden detay

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in, canlı yayın aracı ile göreve giderken yaralılara yardım etmek için olay yerinde durdukları öğrenildi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

16 ÖLÜ, 21 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Muhammed Abdulkadir Esen

KAHREDEN DETAY

Hayatını kaybeden gazetecilerin canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya göreve gittiği, ancak trafik kazasını görünce yaralılara yardım etmek için durdukları öğrenildi. İHA çalışanları Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in kaza yerindeyken devrilen ve kayarak gelen yolcu otobüsünün çarpması ile yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Umut Yakup Tanrıöver

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.