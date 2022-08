Gaziantep'teki kaza Türkiye'yi kahretmişti: Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

KAZADA 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı. Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 SAVCI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

GAZETECİ VE SAĞLIKÇILAR İÇİN TÖREN

Öte yandan 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, ölenlerin yakınları, sağlık çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazelerin tören alanına getirilmesi ile yakınları, tabutlara kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonrası sağlık personeli Uzdilli, Kütük ve Özen'in cenazesi namaz için Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne, İHA muhabiri Tanrıöver cenazesi ise Zeytinli köyüne götürüldü.

3 İTFAİYE ERİ İÇİN TÖREN

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 3 itfaiye personeli Ahmet Polat (29), Mehmet Polat (57) ve Mehmet Bozkurt (59) için tören düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri ve kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

'BENİ SINAVA GÖTÜRECEKTİ'

Törende güçlükle ayakta duran ve gözyaşı döken Mehmet Polat'ın kızı Tuğba Polat, babası ile itfaiye bahçesinde oyunlar oynadığını ve arkadaş gibi olduğunu söyledi. Tuğba Polat, bugün sınavı olduğunu ve babasının kendisini sınava götüreceğini de gözyaşları içinde anlattı.

BABAYA SON ÖPÜCÜK

Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Polat'ın eşi Dilek Polat ise çocuğunu kucağına alarak eşinin fotoğrafını son kez öptürdü. Ahmet Polat'ın çocukları Yakup ve Yusuf ise babalarının fotoğraflarına dokundu. Mehmet Polat, Ahmet Polat ve Mehmet Bozkurt'un mesai arkadaşları itfaiyeciler de gözyaşı döktü.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gözyaşları içinde 3 itfaiye personelini uğurladıklarını söyledi. Can kurtarmak için görev aşkıyla çalıştıklarını belirten Şahin, 'Her 20 Ağustos'ta yüreğimiz yanıyor. Bu kardeşlerimiz can kurtarmak için can verdiler. Özveri ile çalışan bu arkadaşlarımız cehennem sıcağının altında görevlerini yapıyorlar. Bir daha yüreklerimiz yanmasın, diye var gücümüzle çalışmaya, bu memleketin insanına hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Tören, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua etmesinin ardından sona erdi.