Gaziantep'teki kazadan dakikalar önce olay yeri görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'teki feci kazadan dakikalar önce olay yerinin görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye, sağlık ve basın araçlarının yol kenarında park ettiği anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine 15 ambulans, 1 UMKE timi ve 48 personel sevk edildi.

Feci kazada aralarında 3 sağlık ve 3 itfaiye görevlisi ile 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 31 kişi yaralandı.

KAZADAN DAKİKALAR ÖNCE OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İlk kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve basın mensupları şarampole devrilen aracın içindekilere yardım ettiği görüntüler yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

Bu görüntülerin çekilmesinden dakikalar sonra arkadan gelen bir yolcu otobüsü devrilerek kurtarma ekiplerine çarptı.