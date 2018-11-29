Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere, insansız hava aracı destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kent merkezinde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerindeki aramalarda bir tabanca, 57 fişek, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgütsel dokümanlar ile FETÖ'ye ait yayın ele geçirilmişti.