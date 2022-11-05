Karaismailoğlu, Gaziray, büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, bir asırda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını, hayata geçirdikleri projelerle milletin yüzünü Türkiye'nin geleceğini aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

"DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin uzun yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Ülke genelinde 5 bin şantiye ve 700 bine yakın çalışanla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bugün de Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in en değerlisi Gaziray'ı Gazianteplilerin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"ŞEHRİMİZ TERÖRLE MÜCADELEDE DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA YER ALMIŞTIR"

Gaziantep Valisi Davut Gül de yapımı tamamlanan 30 milyar lira değerindeki 169 eserin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Gaziantep'in dışarıdan yardım almadan tamamen yerel imkanlarıyla Fransızlara karşı bağımsızlığını kazanarak milli mücadeleye umut olduğunu hatırlatan Gül, kentin 193 ülkeye mal satabilecek bir potansiyele ulaştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki yıl önce 300 fabrikanın üretime başladığı bu şehirde resmi açılışı yapılmamış 70 fabrika ve inşaatı devam eden 120 fabrika daha var. Şehrimiz terörle mücadele başta olmak üzere her konuda devletin ve milletin yanında yer almıştır. Gazi şehrimiz sizlerin liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yaparak 405 bin kişiye iş imkanı sağlamaktadır."

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 20 yıl önce "Yeter artık söz de karar da milletin, önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

Yola çıktıkları günden bu yana aynı azim ve kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bu şehir, şehitlerin, gazilerin, 'Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma' diyenlerin şehridir. 20 yıl önce çıktığımız bu yol, Abdülhamit Han'ın hicaz demir yoluna inananların oluşturduğu yoldur, bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' dediği yoldur. Bu tren, bizi Türkiye yüzyılına götürsün. Bu tren bizi, mutluluğa, kardeşliğe, sağlığa götürsün." diye konuştu.