Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Gaziantep kent merkezi ile İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 

Adliyeye çıkarılan 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Türkiye'nin ilk millet bahçeleri açıldı

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA