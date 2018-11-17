Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Gaziantep kent merkezi ile İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.