Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının atama kuraları çekildi

İlgili kanuna göre hak sahibi olduğu tespit edilen ve isimleri Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirilen 202 şehit ve gazi yakını ile gazinin atama kurası, noter huzurunda yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kanuna göre hak sahibi olduğu tespit edilen ve isimleri DPB'ye bildirilen gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının atama kurası, Başkanlıkta noter huzurunda çekildi.

Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. Bu kapsamda 131'i erkek, 71'i kadın 202 kişinin atama teklifi yapıldı.

Hak sahiplerinin, 42'sinin mühendis, mimar, kimyager, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 68'inin memur, 86'sının hizmetli unvanlı kadrolara, 2'sinin büro personeli pozisyonuna, 4'ünün ise işçi kadrosuna atama teklifleri yapıldı.

E-uygulama sistemi üzerinden atama teklifleri yapılan kamu kurum ve kuruluşları arasında, 16 bakanlık ve bağlı kuruluşları, 18 üniversite, 2 mahalli idare ve 1 kamu iktisadi teşebbüsü yer aldı.

Atama teklif sonuçlarına, saat 17.00'den sonra "www.dpb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Hak sahiplerinin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak.

Hak sahipleri, atama işlemlerinin kurumlarca tamamlanmasının ardından kendilerine tebliğ yapılmasını bekleyecek.