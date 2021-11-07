Gazi ve şehit yakınlarından İP'li Türkkan'a kınama

AA 7 Kasım 2021 Pazar 13:31 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 13:32

Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın ailelerinin bu ülkeye emanet olduğunu ve hiç kimsenin onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemesi gerektiğini belirtti.

Lütfü Türkkan'ın, daha 17 yaşındayken terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit olan İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yaptığı saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınadıklarını ifade eden Uslu, "Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar. Türkkan'ın, 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık.' diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık vermesi kabul edilemez bir davranıştır. Bitlis'teki tüm Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği olarak İyi Parti Milletvekilinin yapmış olduğu özür dileme mahiyetindeki açıklamaları kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Şehide ve ailesine dil uzatmanın nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur" diyen Uslu, şöyle devam etti:

"Terörü yapana, destekleyene, üzerinden siyaset yapana lanet olsun. Şehidin ailesine küfür et, sonra da gel ülke yönetimine talip ol. Vatanımızın bütünlüğü milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bizlere emanet eden yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, Türkkan'ı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan gazi meclisimizde ve teröre destek verenlerle işbirliği içerisinde olan şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği alçaklığı ve terbiyesizliğine tereddüt etme cesaretinde olan hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz."