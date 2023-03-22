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Gazilerden CHP-HDP görüşmesine tepki: Türk milletine ihanetten derhal geri dönün!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) mensupları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Açıklama yapan Vakfın genel başkanı Lokman Aylar, 'Atatürk'ün partisine, kurduğu Cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz.' dedi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Gazilerden CHP-HDP görüşmesine tepki: Türk milletine ihanetten derhal geri dönün!
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CHP Genel Merkezi önünde toplanan vakıf üyeleri, HDP ile yapılan görüşmeden dolayı CHP'yi protesto etti.

Vakfın genel başkanı Lokman Aylar, burada yaptığı basın açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çalışmaları kapsamında PKK'nın temsilcisi olan siyasi parti görünümlü, şehre sızmış terör örgütü HDP ile görüşmelerine olan itirazımızı dile getiriyoruz." dedi.

"PKK'nın uzantısı bir siyasi parti ile Atatürk'ün partisi neyin pazarlığını yapıyor?" sorusunu yönelten Aylar, terör örgütüne taviz verilerek terör sorunun çözülemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığının şerefli makamına talip olan herkesin şehit aileleriyle gazilerin duasını ve oyunu almaya mecbur olduğunu belirten Aylar, şunları kaydetti:

"Atam izindeyiz, diyen partiniz terör örgütünün izinden derhal dönmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, bunlarla ortaklık edince bu ülkeyi siz mi yöneteceğinizi sanıyorsunuz? Daha iktidar olmadan her şeyinizi kaybedeceğinizi bilmez misiniz? Atatürk'ün partisine, kurduğu Cumhuriyete ve yüce Türk milletine ihanetten derhal geri dönmelisiniz. Biz şehit aileleri ve gazileri olarak bu mukaddes vatanı ne terör odaklarının hain planlarına ne de sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban edeceğiz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

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