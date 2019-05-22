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Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da bir benzin istasyonunun işletme sahibi, oto yıkama sırası yüzünde çalışanlarla tartışarak kavga eden 2 kişiyi bacağından vurdu.

  • DHA
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Olay, saat 16.00 sıralarında, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yıkamak için benzin istasyonun oto yıkama bölümünde sıra bekleyen 2 kişi, sıranın kendilerine bir türlü gelmediğini ileri sürerek çalışanlarla tartıştı. Benzin istasyonu sahibi İ. E. da tartışmaya dahil oldu. Oto yıkamada başlayan tartışma kavgaya dönüşerek benzin istasyonun marketinde devam etti. 2 kişi daha sonra istasyondan ayrılarak gitti. Kısa bir süre sonra kalabalık bir grupla istasyona yeniden gelen 2 kişi, İ.E.'ye demirle saldırarak, kaçmaya çalıştı. Kafasına aldığı darbelerle yaralanan İ.E., belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak tartıştığı kişilere ateş açmaya başladı. Olayda iki kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polisi ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, benzin istasyonu işletmecisi İ.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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