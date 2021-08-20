İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4887
  • EURO
    9,9417
  • ALTIN
    486.406
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Güncel

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 22:41 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:41
ABONE OL

Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap yapılı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gecekonduda oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın hızla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evin bitişiğindeki iki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken iki binanın çatısında da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.