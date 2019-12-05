Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
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