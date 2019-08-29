Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı.
- DHA
GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken çalışmalar sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.