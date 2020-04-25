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Gaziosmanpaşa'da polis aracı takla attı, 2 polis yaralandı

GAZİOSMANPAŞA'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 23:11 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 23:11
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki polis aracına ara sokaktan çıkan M. D.'nin kullandığı 16 NOL 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu, ardından takla atarak yan yattı.

KAZAYI GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar takla atan polis aracı içindeki 2 polis memurunun yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan polis memurlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ara sokaktan çıkarak polis aracına çarpan otomobilin sürücüsü M. D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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