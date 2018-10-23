Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı
Gaziosmanpaşa'da Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 50 kişiye yönelik önceden belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Muhabir : Kerem Alperen KayaYayınlayan : Sedat Gök 06:42 23/10/18
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