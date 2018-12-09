Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'da iklim özelliği dolayısıyla başta muz olmak üzere avokado, litchi, longan, passiflora, pitaya ve mango gibi 17 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor. Muz ve avokadoda bahçeleşmeye gidilip, üretimi yapılırken, diğer ürünler deneme amaçlı ekilip, bölgeye adapte olması dolayısıyla yeni yeni üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor. 1200 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 500 dekarda hasadın sürdüğü belirtildi.

İLK DEFA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Gazipaşa'da üretilen avokadolar bu yıla kadar iç piyasada değerlendirilirken, ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracata başlandı. Bahçelerde toplanan avokadolar, tüccar tarafından 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarda dalından tane olarak alınıyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya gönderiliyor.

'300 BİN ADET AVOKADO İHRACATI HEDEFLİYORUZ'

Bir seferde Rusya'ya 15 bin, Gürcistan'a 7 bin 500, Ukrayna'ya da 12 bin 500 olmak üzere toplam 35 bin avokado meyvesi gönderiliyor.