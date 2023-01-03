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GAZİRAY için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı GAZİRAY için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldı

IHA3 Ocak 2023 Salı 16:14 - Güncelleme:
GAZİRAY için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat'a kadar uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı ve Gaziantep Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen bönliyö tren hattının 31 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz hizmet vereceğini müjdelemişti. Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan banliyö tren hattı, Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

Açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören GAZİRAY Banliyö Hattı'nda seferler, 5 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz sağlanacak

Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 16 duraklık Gaziray'ın 25 kilometrelik uzunluğu bulunuyor. Şehirde bariyer etkisi oluşturması amacıyla 5 kilometrelik kısmı yer altından olan projede 2 hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı bulunuyor. 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım ile Gaziray şehrin karayolu trafiğini de rahatlatıyor.

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