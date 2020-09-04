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Gazprom'un Türk pazarını kaybettiğini yazan Rus basını: Türkiye Karadeniz'deki keşfiyle yeni bir koz elde etti

Rus basını, Rus enerji şirketi Gazprom, pahalı doğal gaz fiyatı uygulaması ve Türkiye'nin kaynak çeşitliliğini artırması sebebiyle en büyük pazarlarından Türkiye'yi kaybettiğini yazdı. Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezerviyle Rusya ile yapılacak doğal gaz müzakerelerinde yeni bir koz elde ettiğinin de altı çizildi.

AA04 Eylül 2020 Cuma 11:29 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 11:29
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Rus Kommersant gazetesinin "Türk pazarının süresi doldu" başlıklı haberde, Gazprom'un Türkiye'ye gaz ihracatının bu yıl 8-9 milyar metreküpe düşerek 90'lı yıllardan bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceği ifade edildi.

Buna göre, Gazprom'un Türkiye'ye sattığı doğal gazın pahalı olması söz konusu düşüşte etkili olurken, petrole endeksli Gazprom fiyatları Türk şirketleri açısından cazibesini kaybetti.

Gazprom'un Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ihraç ettiği gazın fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde 1000 metreküp için 228 dolar olarak hesaplanırken, aynı dönemde Avrupa'daki spot gaz fiyatları 100 doların altına düştü.

Rus gazının yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki uçak krizinin ardından kaynak çeşitliliği politikası uygulayan Türkiye, inşa ettiği iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminaliyle de bu politikasını destekliyor.

Haberde, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezerviyle Rusya ile yapılacak doğal gaz müzakerelerinde yeni bir koz elde ettiğinin de altı çizildi.

Gazprom’un Türkiye’ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk yarısında 2019’a göre yüzde 42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilemişti.

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