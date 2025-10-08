AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başladı:

Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa konusunda verdiği mesaj nettir. Bu hepimizin tüm devlet adamlarının gelecek nesillere olan borcudur. Partimiz çalışmaları sürdürüyor. Yeni anayasa konusundaki politik tutum belgemizi tamamlama aşamasına geldik.

7 Ekim'in yıl dönümü. Burada insanlık ittifakının parçası olacak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan soykırıma karşı insanlık ittifakında olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sumud Filosu ile ilgili olarak İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonan vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Netanyahu hükümetinin barbarlığının hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak kayda geçmiştir.

Dünyanın çeşitli milletlerinden kendi vatandaşlarımızın da içinde olduğu filo Gazze'deki insanlık dışı muameleye karşı ortaya çıkmış bir iradedir. Günün sonundan fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını Akdeniz'den tüm dünyaya ulaşan bir eylem yapmışlardı. İnsanlık ittifakının bir parçası olarak Gazze'deki çocuklara kadınlara mazlumlara el uzatan Özgürlük Filosuna da İsrail saldırısı gerçekleşti. İsrail her zamanki barbarlığıyla buradaki aktivistleri de kaçırdı.

Birleşmiş Milletler toplantısında görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında durmak bir utanç vesilesidir.

Filistin bağımsız olarak var olmalı. Tüm Filistinliler sadece Filistinliler tarafından yönetilmelidir. İnşallah ilerleyen saatlerde bugün bu konuda iyi bir takım gelişmeler duymayı bekliyoruz. Katedilen bir mesafe var. Mısır'daki müzakerelerin belli bir aşamaya geldi. Ancak bu tamamı değil. Gazze'ye tüm yardımların engelsiz bir şekilde önünü açacaktı.