İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7221
  • EURO
    48,4338
  • ALTIN
    5440.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze için insanlık ittifakı... Ömer Çelik: İsrail barbarlığı kayda geçmiştir
Güncel

Gazze için insanlık ittifakı... Ömer Çelik: İsrail barbarlığı kayda geçmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, işgalci İsrail'in Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu'na yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, 'İsrail'in barbarlığı bir kez daha kayda geçmiştir' şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
Gazze için insanlık ittifakı... Ömer Çelik: İsrail barbarlığı kayda geçmiştir
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başladı:

Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa konusunda verdiği mesaj nettir. Bu hepimizin tüm devlet adamlarının gelecek nesillere olan borcudur. Partimiz çalışmaları sürdürüyor. Yeni anayasa konusundaki politik tutum belgemizi tamamlama aşamasına geldik.

7 Ekim'in yıl dönümü. Burada insanlık ittifakının parçası olacak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan soykırıma karşı insanlık ittifakında olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sumud Filosu ile ilgili olarak İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonan vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Netanyahu hükümetinin barbarlığının hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak kayda geçmiştir.

Dünyanın çeşitli milletlerinden kendi vatandaşlarımızın da içinde olduğu filo Gazze'deki insanlık dışı muameleye karşı ortaya çıkmış bir iradedir. Günün sonundan fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını Akdeniz'den tüm dünyaya ulaşan bir eylem yapmışlardı. İnsanlık ittifakının bir parçası olarak Gazze'deki çocuklara kadınlara mazlumlara el uzatan Özgürlük Filosuna da İsrail saldırısı gerçekleşti. İsrail her zamanki barbarlığıyla buradaki aktivistleri de kaçırdı.

Birleşmiş Milletler toplantısında görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında durmak bir utanç vesilesidir.

Filistin bağımsız olarak var olmalı. Tüm Filistinliler sadece Filistinliler tarafından yönetilmelidir. İnşallah ilerleyen saatlerde bugün bu konuda iyi bir takım gelişmeler duymayı bekliyoruz. Katedilen bir mesafe var. Mısır'daki müzakerelerin belli bir aşamaya geldi. Ancak bu tamamı değil. Gazze'ye tüm yardımların engelsiz bir şekilde önünü açacaktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.