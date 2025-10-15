İSTANBUL 20°C / 14°C
  Gazze için kritik ziyaret: Wadephul Ankara'ya geliyor
Güncel

Gazze için kritik ziyaret: Wadephul Ankara'ya geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi. Görüşmelerin ana konusunun Gazze olacağı belirtildi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 15:44
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakan Johann Wadephul'un 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya gideceğini belirtti.

Hinterseher, Bakan Wadephul'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin planlandığını ifade etti.

Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor." dedi.

Sözcü, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacağını kaydetti.

