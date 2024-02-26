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Gazze için söz sırası Türkiye'de: İsrail soykırımı UAD'e sunulacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı heyeti, İsrail'in Gazze'yi işgal ve ilhakına dair Uluslararası Adalet Divanında (UAD) sunum gerçekleştirmek üzere Lahey'e geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün UAD'de sözlü sunum yapacak.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Gazze için söz sırası Türkiye'de: İsrail soykırımı UAD'e sunulacak
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Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, Türkiye'nin yarın gerçekleştireceği sözlü sunumu yapacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız ve Dışişleri Bakanlığında Daire Başkanı Derviş Fikret Ünal'dan oluşan heyeti, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy karşıladı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin, yarın UAD'de Türkiye adına sözlü sunum yapacağını belirtti.

UAD'deki duruşmalarda Türkiye adına sözlü beyanda bulunacak Yıldız'a, Lahey Büyükelçisi Ünal, Lahey Büyükelçiliği'nden Elçi-Müsteşar Pınar Gülün Kayseri, Müsteşar Recep Köşker, Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu, ikinci katipler Ozan Can Gümüş ve Baran Volkan Ateş eşlik edecek.

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