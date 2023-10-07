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Gazze İsrail bombardımanı altında... Dışişleri Bakanlığı: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin, 'Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmelerinin yararlı olacağını duyurdu. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğu ile Bakanlığın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesini tavsiye edildi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Gazze İsrail bombardımanı altında... Dışişleri Bakanlığı: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz
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Bakanlık, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı kaydedildi.

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

"Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bugün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

BAKANLIK, İSRAİL VE FİLİSTİN'DEKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Bakanlığından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği ve vatandaşların güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri gerektiği ifade edildi. Gelişmeleri takip etmek için Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğu ile Bakanlığın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edildi.

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