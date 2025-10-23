'Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum' programının ilk günü sona erdi

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda, Gazze Mahkemesi Başkanı, eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe, akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Paneller, söyleşiler, belgesel gösterimleri ve çeşitli oturumlarla Gazze'de yaşanan soykırımın ele alındığı etkinlikte "Vicdan Jürisi" tanıtıldı.

Jüride, yazar Kenize Mourad, akademisyen ve aktivist Chandra Muzaffar, Profesör Christine Chinkin, Dr. Ghada Karmi, aktivist Sami Al Arian, şair Tamim Al Barghouti ve akademisyen Biljana Vankovska yer alırken yazar Michelle Burgis Kasthala ve Dr. Wesam Ahmed ise raportör olarak mahkemede görev yaptı.

- ETKİNLİĞİN İLK GÜNÜ

Gazze Mahkemesi Meclislerinin çalışmalarının gözden geçirildiği ilk oturumda, Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Susan Akram "Uluslararası Hukuk", avukat Craig Mokhiber "Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni", Prof. Dr. Cemil Aydın "Tarih, Etik ve Felsefe" ve Prof. Dr. Penny Green Saraybosna'da yapılan ilk genel oturumu ele alan konuşmalar yaptı.

"Küresel Vicdan Bildirimi" oturumunda ise aktivist Angela Davis, yazar Arundhati Roy, oyuncu Marcia Cross, avukat Raji Sourani, müzisyen ve besteci Roger Waters ve aktivist Thiago Avila video ve yazılı mesaj yoluyla programa katıldı.

"Kök Nedenler" başlıklı uzmanların yer aldığı panel oturumunda, Profesör Avi Shlaim "Siyonist Yerleşimci-Sömürgecilik", Dr. Lana Tatour "Siyonist Yerleşimci Sömürgeciliği ve Filistin'de Irkçılık", İsrailli Antropolog Jeff Halper "Filistinlilere Karşı Suçlar: Siyonist Yerleşimci Sömürgeciliğini Suçlamak", Al-Shabaka: Filistin Politikaları Ağı üyesi Rania Muhareb "Kendi Kaderini Tayin Hakkının Reddi Olarak Apartheid", avukat Rabea Eghbaria "Hukuki Bir Kavram Olarak Nekbe'ye Doğru", ekonomist Yanis Varufakis "Soykırımın Arkasındaki Kapitalizm ve İlgili Yapısal Dinamikler" ve Profesör Ussama Makdisi "Tarihsel Perspektiften Hareketle Temel Nedenler" konulu sunumlarını yaptı.

"Suçlar" başlıklı oturuma ise Gazze'deki Aksa Üniversitesinden akademisyen Haider Eid "Soykırımdan Kurtulanların Tanıklıkları", avukat Noura Erakat ise "Nekbe'yi Suçluyoruz: Filistin Halkına Yönelik Sömürgeci Soykırım" konulu sunumlarıyla çevrim içi katıldı.

Radwan Abu Muammar'ın "Görgü Tanıklarının İfadeleri: Sivillerin Hedef Alınması" başlıklı oturumdaki konuşmasının ardından Samer Abu Foura, Mahmoud Alkhatib, Raghad Suleiman, Israa Alsharif de "Tanık İfadeleri: Cinsel Saldırı ve Toplu Hapis" başlığı altında şahit olduklarını anlattı.

- "GAZZE MAHKEMESİ" 26 EKİM'E DEK DEVAM EDECEK

"Gazze Mahkemesi"nin ikinci gününde, "Açlık, Ekolojik ve Yaşam Katliamı" başlığı altında Gazze'deki insani felaketin farklı boyutları ele alınacak.

Hani Almadhoun ve Hilal Elver, aç bırakma ve kıtlık politikalarını değerlendirecek, görgü tanıkları Gazze'de açlık suçuna dair ifadeler verecek.

Mazin Qumsiyeh ve David Whyte ekolojik yıkımı anlatacak, Mohamed Al Helou, Balakrishnan Rajagopal ve Shourideh C. Molavi ev yıkımına dair sunumlar yapacak. Günün sonunda sağlık sisteminin hedef alınmasına ilişkin oturumda Dr. Ghassan Abu Sittah, Dr. Mads Gilbert ve Dr. Taner Kamacı Gazze'deki sağlık altyapısının çöküşünü gündeme getirecek.

Üçüncü gün oturumları "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma" temasıyla devam edecek.

Katie Halper, Hamid Dabashi, Lily Greenberg ve Owen Jones medya, devlet ve şirketlerin suç ortaklığını tartışacak, Craig Mokhiber, Mary Kaldor ve Aslı Bali uluslararası hukuk sisteminin tepkisini değerlendirecek.

Ramzy Baraud, Wadie Said ve Jamal Juma ise Gazze direnişini ve küresel dayanışma ağlarını ele alacak.

Kapanış oturumunda ise Saraybosna ve İstanbul toplantılarının genel değerlendirmesi yapılarak "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararı açıklanacak.

Program kapsamında Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı "Kanıt/The Evidence" belgeselinin de aralarında bulunduğu birçok film gösterimi, söyleşi, kitap imza etkinliği ve sergi düzenlenecek.

Katılımcılar, Hanzala Sanat Sergisi, Umut Duvarı ve Gazze Soykırım Fotoğrafları gibi etkinliklerle dört gün boyunca Gazzze'de yaşananlara tanık olacak.

- "GAZZE MAHKEMESİ" GİRİŞİMİ

Gazze Mahkemesi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.

Bağımsız bir inisiyatif olarak kurulan, insanlık ve vicdan mahkemesi olan "Gazze Mahkemesi", uzun hazırlık sürecinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk uluslararası toplantısını gerçekleştirdi.

Eski BM Filistin Özel Raportörü Falk'ın liderliğinde yürütülen projenin başkanlık heyetinde yine BM eski özel raportörlerinden Michael Lynk ve Hilal Elver gibi isimlerin yanı sıra Raji Sourani, Susan Akram, Ahmet Köroğlu, Diana Buttu, Cemil Aydın ve Penny Green bulunuyor.

Mahkemenin önemli bileşenlerinden biri olan "mahkeme üyeleri" arasında, dünyanın farklı bölgelerinden birçok tanınmış isim yer alıyor.

Bunlar arasında Ilan Pappe, Jeff Halper, Ussama Makdisi, Ayhan Çitil, Cornel West, Avi Shlaim, Naomi Klein, Aslı Bali, Mahmood Mamdani, Craig Mokhiber, Hatem Bazian, Mehmet Karlı, Sami Al Arian, Frank Barat, Hassan Jabareen, Willy Mutunga, Victor Kattan ve Victoria Brittain bulunuyor.

Halk vicdanına dayanan mahkemenin kuruluşu ve hazırlık toplantısı Kasım 2024'te Londra'da ve ikinci ayağı, Mayıs 2025'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Mahkeme, İsrail'in Gazze soykırımını ve Filistin halkına yönelik işlediği hak ihlallerini çok boyutlu inceleyerek gündeme taşımayı ve uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyor.

