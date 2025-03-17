İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6682
  • EURO
    39,9977
  • ALTIN
    3532.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 48 bin 577'ye yükseldi
Güncel

Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 48 bin 577'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 3'ü enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 48 bin 577'ye yükseldi
ABONE OL

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 3'ü enkaz altından çıkarılan 5 kişinin cansız bedeni ile 9 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 48 bin 577'ye, yaralıların sayısı ise 112 bin 41'e çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

  • Gazze Şeridi
  • Filistinli ölümler
  • İsrail saldırıları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.