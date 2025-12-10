İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Gazze soykırımı gün gün dijital hafızada: Utancın arşivi dünyaya açıldı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve savaş suçlarının kayıt altına alındığı 'Gazze-Büyük Utanç Dijital Hafıza Platformu' erişime açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan dijital hafıza platformu, Gazze'de yaşanan saldırıları resmi kaynaklara dayalı belgelerle gün gün kaydederek uluslararası topluma sunuyor.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla hayata geçirilen dijital platform, Gazze'deki soykırımın kanıt niteliği taşıyan belgelerle kamuoyuna aktarılması prensibi üzerine kuruldu.

Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirile saldırıların gün gün aktarıldığı platformda, saldırılara ilişkin fotoğraf ve video arşivi de yer alıyor.

"Unutmayacağız. Unutturmayacağız." mesajının verildiği platformda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, bakanlarının, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, siyasetçilerin ve gazetecilerin İsrail'in işlediği savaş suçları ve soykırıma ilişkin tepkilerinin yer aldığı videolar da bulunuyor.

Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde de hizmet veren platform, yabancı ziyaretçilerin de Gazze'deki durumu daha iyi anlamasına olanak sağlıyor.

Söz konusu platforma "gazagreatshame.com" adresinden ulaşılabiliyor.

