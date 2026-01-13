Gazze'de barış planının ikinci aşaması masada! Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı."