Gazze'de barış planının ikinci aşaması masada! Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: 'Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.'
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı."