İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1633
  • EURO
    50,3951
  • ALTIN
    6408.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze'de barış planının ikinci aşaması masada! Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Güncel

Gazze'de barış planının ikinci aşaması masada! Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: 'Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.'

IHA13 Ocak 2026 Salı 16:17 - Güncelleme:
Gazze'de barış planının ikinci aşaması masada! Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.