Gazze'de ilk görev AFAD'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da altına imza attığı 'Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın ardından Türkiye insani yardım çalışmalarına başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 8 ilden 81 personel, Gazze'de görevlendirildi. İlk ekipler Erzurum ve Diyarbakır'dan Gazze'ye uğurlandı. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, hareket öncesi yapılan uğurlama töreninde personelini dualarla Gazze'ye yolcu etti. Karslı, "Yapılan barış anlaşması çerçevesinde imzalanan mutabakat sonrasında AFAD olarak Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bölgeye intikal ediyoruz. Tüm mazlumların olduğu yerde her zaman AFAD var" ifadelerini kullandı.

ENKAZ DA KALDIRACAK

10'ar kişilik arama kurtarma ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri yürütecek. Uzman ekipler aynı zamanda enkaz kaldırma ve İsrailli rehineler de dahil cansız bedenlerin çıkarılması çalışmalarında görev alacak. İhtiyaç durumuna göre bölgede çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına da destek verecek.

SURİYE'DE DE GÖREV YAPTILAR

AFAD, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü operasyonlardaki 'Görev Gücü'nde de etkin rol almıştı. Ekipler son olarak devrik lider Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen tutsakların arama kurtarma faaliyetlerini yürütmüştü.