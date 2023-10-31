Gazze'de insanlık trajedisi büyüyor: İsrail bütün hastaneleri yok etmek üzere

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yoğun hava saldırıları her geçen gün giderek artıyor. Gıdadan, ilaçtan, elektrikten, yakıttan, bütün insani ihtiyaçlardan mahrum Filistinlilere giden yardımlar da, İsrail güçleri tarafından bombaların hedefi oluyor. Şifa Hastanesi doktorlarından Fadha Malhis, Gazzelilerin içler acısı durumunu 24 TV'ye anlattı.

"HASTANELERDE BOŞ YER YOK, YARALILAR BOŞ KORİDORLARDA, ÇADIRLARDA YATIYOR"

Dr. Malhis, Gazze'de 24 hastanenin İsrail'in yoğun hava saldırıları ve akaryakıt ihtiyacı sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini, şu anda özel ve devlete bağlı kullanılabilir yalnız 12 hastanenin kaldığını, eğer yakıt ihtiyacı karşılanmazsa bütün hastanelerin devre dışı kalacağını vurgulayarak şunları söyledi:



"Hastaneler çok vahim bir hale geldi. Şifa Hastanesi'nde 500 yatak var. Hastanede ise 5 bin yaralı var. Boş yer hiç yok. Yaralılar boş koridorlarda, çadırlarda yatıyor."

Tıbbi malzemelerin İsrail güçleri tarafından hastanelere girişinin engellendiğini belirten D. Malhis açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hastanede ilk yardımdan başka hiçbir müdahalede bulunulamıyor. Çünkü ilaç yok. 500 tır tıbbi malzeme İsrail'in izin vermemesi sebebiyle gönderilemiyor. İlaç yok, akaryakıt yok. Elden hiçbir şey gelmiyor. Ekipler gece gündüz yorgun bir halde çalışıyor."

"ŞİMDİYE KADAR 250 BİN EV VE APARTMAN YIKILDI"

İsrail'in Gazze'deki evlerin yarısını yıktığını, binlerce Filistinlinin enkaz altında karanlıklara gömüldüğünü vurgulayan Dr. Malhis, şunları söylediği:



"İsrail 1 saniye bile durmadan, havadan karadan denizden vuruyorlar. Şimdiye kadar 250 bin ev ve apartman yıkıldı. Yani evlerin yüzde 50'si yıkıldı. Binlerce kişi yıkım altında, karanlık içerisinde, susuz ve elektriksiz içinde hayata tutunmaya çalışıyor."

İsrail'in akıttığı kan ve gözyaşının ne zaman biteceğini bilemediğini belirten Dr. Malhis, Gazze'de ne kadar büyük can kaybı yaşandığını şu sözlerle ifade etti:

"Şehit sayısı sürekli artıyor. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız öldü. 21 bin 18 yaralımız var. Mezarları bile vuruyorlar. Ne zaman duracak bu kan akımı, ben de bilmiyorum."

"EKMEK KUYRUKLARINI DAHİ İSRAİL GÜÇLERİ BOMBALIYOR"

Dr. Malhis, İşgalci İsrail güçlerinin aç ve perişan Gazze halkını, bir parça ekmek için 10 saat sıra beklerken bombaladığını şöyle ifade etti:



"Burada akaryakıt yok, su ve gaz sıkıntısı var. Birkaç ekmek alabilmek için 10 saat sıra bekliyoruz ve ekmek sırası beklerken saldırılar oluyor. Ekmek kuyruklarını dahi İsrail güçleri bombalıyor."