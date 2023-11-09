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Gazze'de İsrail katliamı... Başkan Erdoğan: Müslümanlar sesini bugün değilse ne zaman yükseltecek?

Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail insanlığa dair tüm değerleri çiğniyor. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '11 bin masumun ölümüne dünya sessiz. Müslümanlar sesini bugün değilse ne zaman yükseltecek?' ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2023 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Gazze'de İsrail katliamı... Başkan Erdoğan: Müslümanlar sesini bugün değilse ne zaman yükseltecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Küresel düzeyde sınamalarla karşı karşıya olduğumuz dönemden geçiyoruz.

* İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor.

* İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

* Batılı ülkeler İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor.

* Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışıyoruz.

* Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. 15 Kasım'da İstanbul'da uluslararası toplantı yapılacak.

* Mukaddes kitabımız Kuran'ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar.

* 7 Ekim'den beri Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyoruz.

* Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz. Müslümanlar olarak sesimizi yükseltmeliyiz.

* 11 bin masumun ölümüne dünya sessiz. Müslümanlar bugün değilse sesini ne zaman yükseltecek?

* Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler.

* Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim.

* Tüm üyelerimizi Türkiye'nin imzaladığı, Bakü'de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet ediyorum.

* Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır.

* 500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip.

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