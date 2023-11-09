Gazze'de İsrail katliamı... Başkan Erdoğan: Müslümanlar sesini bugün değilse ne zaman yükseltecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Küresel düzeyde sınamalarla karşı karşıya olduğumuz dönemden geçiyoruz.

* İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor.

* İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

* Batılı ülkeler İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor.

* Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışıyoruz.

* Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. 15 Kasım'da İstanbul'da uluslararası toplantı yapılacak.

* Mukaddes kitabımız Kuran'ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar.

* 7 Ekim'den beri Batı'nın ikiyüzlülüğüne şahit oluyoruz.

* Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz. Müslümanlar olarak sesimizi yükseltmeliyiz.

* 11 bin masumun ölümüne dünya sessiz. Müslümanlar bugün değilse sesini ne zaman yükseltecek?

* Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler.

* Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim.

* Tüm üyelerimizi Türkiye'nin imzaladığı, Bakü'de kurulacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Temiz Enerji Merkezi Şartı'nı imzalamaya davet ediyorum.

* Karabağ'da 30 yıllık işgalin tamamen sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır.

* 500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip.