İşgalci İsrail yönetimi, aralıksız bombaladığı Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerin güneye göç etmesi için sıkça çağrı yapıyor, tahliye önerisi hazırlıyor. Taş üstünde taş kalmayan topraklarından umutsuzca kaçmaya çalışan Filistinliler, İsrail'in işaret ettiği göç yolunda da yine bombaların hedefi oluyor.

SÜRGÜN PLANININ DETAYLARI



Sabah'ın haberine göre; İsrailli araştırma şirketi Just Vision'un yaptığı çalışma, İsrail'in Gazze için bir sürgün hazırlığı yaptığını ortaya koydu. "Terörle mücadele" adı altında okul, hastane vurarak doğrudan sivilleri hedef alan İsrail'in asıl planının; Filistinlileri Mısır, Türkiye, Irak ve Yemen'e göndermek olduğu ifade edildi. Mısır'a 1 milyon, Türkiye'ye 500 bin, Irak'a 250 bin ve Yemen'e 250 bin olmak üzere toplam 2 milyon Gazzelinin zorla nakledilmesi hedefleniyor.

İŞGAL PLANI İTİRAFI

Filistinlileri farklı ülkelere yerleştirme fikri, özellikle İsrail sağının en büyük sloganlarından biri olmuştu. Ancak bu iddialar, Filistin yönetimi tarafından reddedilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal planını itiraf ettiği açıklamasında, "İsrail belirsiz bir süre için genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacak çünkü buna sahip olmadığımızda neler olduğunu gördük. Bu güvenlik sorumluluğuna sahip olmadığımızda, hayal bile edemeyeceğimiz ölçekte bir Hamas terörü patlak veriyor" demişti.