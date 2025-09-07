İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze'deki çocuklar için AK Parti'den “Boş Sıralar” etkinliği
Güncel

Gazze'deki çocuklar için AK Parti'den “Boş Sıralar” etkinliği

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 8 Eylül Pazartesi günü, Gazze'de okula başlayamadan şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 'Boş Sıralar' etkinliği düzenleyecek.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Gazze'deki çocuklar için AK Parti'den “Boş Sıralar” etkinliği
ABONE OL

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Türkiye'de eğitim-öğretim başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü, Gazze'de okula başlayamadan şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı bir etkinlik düzenleyecek.

"Boş Sıralar" sloganıyla hayata geçirilecek etkinlik kapsamında, 81 ilin şehir meydanlarına okul sıraları yerleştirilecek ve eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Etkinlik, savaşın en büyük mağduru olan çocukların sesini dünyaya duyurma çağrısı olacak. Eğitim hakkı elinden alınan, masumiyetleri hiçe sayılan Filistinli çocukların dramı, bu etkinlik aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında gündeme taşınacak.

Ankara'da ise etkinlik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Yusuf İbiş'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek basın açıklamasında Filistin'deki insanlık dramına, hayatını kaybeden binlerce masum çocuğa dikkat çekecek, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğuna vurgu yapılacak.

  • Boş Sıralar
  • Gazze Çocukları
  • Eğitim Hakkı

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.