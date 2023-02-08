Gazze'deki Filistinliler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma etkinliği düzenledi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus belediye binasında toplanan Filistinliler, düzenledikleri dayanışma etkinliğinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyarak, depremde hayatını kaybedenler için mum yakıp dua etti.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye halkına, Filistin davasına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diliyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Filistinli Dana el-Ustaz ise, "İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nin çocukları olarak sizlerin iyi olduğunu görmek istiyoruz. Sizi seviyoruz. Acınız acımızdır." ifadelerini kullandı.