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Güncel

Gazze'deki Filistinliler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma etkinliği düzenledi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bir araya geldi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Gazze'deki Filistinliler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma etkinliği düzenledi
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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus belediye binasında toplanan Filistinliler, düzenledikleri dayanışma etkinliğinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyarak, depremde hayatını kaybedenler için mum yakıp dua etti.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye halkına, Filistin davasına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diliyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Filistinli Dana el-Ustaz ise, "İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nin çocukları olarak sizlerin iyi olduğunu görmek istiyoruz. Sizi seviyoruz. Acınız acımızdır." ifadelerini kullandı.

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