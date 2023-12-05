İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9074
  • EURO
    31,3692
  • ALTIN
    1891.77
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
Güncel

Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan kafile, Mısır'ın başkenti Kahire'den kalkan uçakla gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

İHA5 Aralık 2023 Salı 05:41 - Güncelleme:
Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 130 Türk vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan kafile, Kahire'den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 02.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, "Eşim Gazze'deydi. İki ay sonunda eşimle kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Faysal Said'in babası Raşit Said, "Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz. Oğlum eşine kavuştu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.