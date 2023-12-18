Gazze'den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Ankara'ya indi

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 75 hasta, 74 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 16.00'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor.

Uçak, içerisinde 2 bin 200 kilogram ilaç ve tıbbi malzeme ve 11 sağlık personeliyle bu sabah 07.15'te havalanmıştı.

İlerleyen saatlerde Gazze'den bir grup hasta ve refakatçisinin daha Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.