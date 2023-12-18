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Gazze'den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Ankara'ya indi

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 75 hasta ile beraberlerindeki 74 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Gazze'den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Ankara'ya indi
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Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 75 hasta, 74 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 16.00'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor.

Uçak, içerisinde 2 bin 200 kilogram ilaç ve tıbbi malzeme ve 11 sağlık personeliyle bu sabah 07.15'te havalanmıştı.

İlerleyen saatlerde Gazze'den bir grup hasta ve refakatçisinin daha Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

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