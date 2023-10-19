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Gazze'den Türkiye'ye tahliye talebi! Bakanlıktan açıklama geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız 'Dün itibarı ile yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti. Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2023 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Gazze'den Türkiye'ye tahliye talebi! Bakanlıktan açıklama geldi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız "Dün itibarı ile yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti. Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli" ifadelerini kullandı.

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