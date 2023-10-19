Gazze'den Türkiye'ye tahliye talebi! Bakanlıktan açıklama geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız 'Dün itibarı ile yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti. Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız "Dün itibarı ile yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti. Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli" ifadelerini kullandı.