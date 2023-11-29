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Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi
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Gazze'den çıkarılan aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak getirilen 23 hastanın sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 7 kişilik uzman sağlık personelince takip edildi.

Hastalar, Etimesgut Havalanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilecek.

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