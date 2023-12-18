Gazzeli hastaları taşıyan ikinci uçak Ankara'ya indi

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle saat 18.55'te Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.

Uçaktaki hastalar, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.

İçerisinde 1,2 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile 9 sağlık personeli bulunan uçak bu sabah 10.35'te havalanmıştı.

Gazze'den 75 hasta ile beraberlerindeki 74 refakatçiyi taşıyan MSB'ye ait A400M uçağı da saat 16.00'da Ankara'ya inmişti.