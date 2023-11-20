Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de tedavi görecek hastaların tahliyesi için El Ariş'ten kalkan A400M uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na inecek.
Uçağın tahminen saat 15.00 sularında Ankara'da olması bekleniyor. Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.
Gazze'den çıkarılarak Mısır'a getirilen hastalardan 27'si, 13 refakatçisiyle Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü Türkiye'ye getirilerek, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.