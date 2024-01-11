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Gazze'ye sağlık köprüsü... Bakan Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Gazze'ye sağlık köprüsü... Bakan Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda."

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