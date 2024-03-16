Gazze'ye yardım götüren gemi Kıbrıs Adası'ndan yola çıkacak

World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'nda bir gemiye yüzlerce ton gıda malzemesi yüklendiği, yardımlar arasında ramazan ayının önemine binaen hurma da bulunduğu kaydedildi.

WCK açıklamasında, ikinci yardım gemisinin ne zaman yola çıkacağına ilişkin bilgi vermedi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Alithia gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gazze'ye 2. gemiyle gönderilecek insani yardımın miktarı 500 ton olarak belirlendi.

Kıbrıs'tan hafta içi yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait ilk gemi, Gazze kıyılarına ulaşarak yaklaşık 200 ton kadar insani yardımı sivil halka ulaştırmıştı.