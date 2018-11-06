Gebze'de, fabrika çatısında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal madde üretilen fabrikanın bacasını saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.