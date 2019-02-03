Gebze'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.
Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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