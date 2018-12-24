Gebze-Halkalı tren hattında son durum havadan görüntülendi

Açılışı 2019 yılının ilk aylarına ertelenen Gebze-Halkalı banliyö hattındaki çalışmalar devam ediyor. Zemin düzeltme çalışmalarının bittiği ve rayların döşendiği projede, altyapı ve sinyalizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi planlanıyor. Test sürüşlerinin başladığı ve çalışmaların sona gelindiği banliyö hattında son durum havadan görüntülendi.

Günde 1 milyon yolcu taşınacak

Gebze'den başlayan banliyö hattı içerisinde yer alan Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahı 43 istasyonla 77 kilometrelik bir mesafede hizmete açılacak. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesiyle entegrasyonu sağlandığında 43 istasyonun bulunacağı Gebze'den Halkalı'ya yolculuk süresi 115 dakikaya inecek.

Hattın tamamının açılmasının ardından yapılacak olan tek seferde 3 bin, bir günde ise toplam 1 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.