İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2021 Salı / 3 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5297
  • EURO
    8,9839
  • ALTIN
    418.716
  • BIST100
    1562.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülüyor! Kaçak kazı esnasında bulundu
Güncel

Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülüyor! Kaçak kazı esnasında bulundu

Aydın'da kaçak yazı yapılırken bulunan ve Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen küp (pithos), Afrodisyas Müzesine götürüldü. Jandarmanın şüphelileri arama çalışması sürüyor.

AA16 Mart 2021 Salı 10:03 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:03
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kayran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri gitti.

Bölgede şüphelileri bulamayan ekipler, kazılan yerde küp bulunduğunu gördü.

Vinç yardımıyla çıkarılan 1,5 metrelik boş küp, Afrodisyas Müzesine teslim edildi.

Jandarmanın şüphelileri arama çalışması sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaptığı açıklamada, küplerin tarih boyunca depolama amacıyla kullanıldığını söyledi. Tuncer, gerekli çalışmaların ardından küpün müzede sergileneceğini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.