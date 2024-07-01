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  • Gece Kayseri'yi karıştıran olay! 14 polis yaralandı... Vali: Devlet gereğini yapacak
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Gece Kayseri'yi karıştıran olay! 14 polis yaralandı... Vali: Devlet gereğini yapacak

Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü. Bazı iş yerleri ateşe verildi, 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Mahalleye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum' dedi. Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA/DHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
Gece Kayseri'yi karıştıran olay! 14 polis yaralandı... Vali: Devlet gereğini yapacak
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Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, iddialara göre 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etti. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı.

Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan 14 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 14 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN TACİZ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

9 KİŞİ, GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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