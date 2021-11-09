İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7145
  • EURO
    11,2731
  • ALTIN
    570.093
  • BIST100
    1623.75
Güncel

Gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti

Manisa'da Salihli ilçesindeki S.Ö. (44), çalıştığı gece kulübünde kavga ettiği müşterilerden Süleyman Çapa'yı (37) bıçaklayarak öldürdü, A.G.'yi (38) ise ağır yaraladı

DHA9 Kasım 2021 Salı 13:09 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:09
ABONE OL

Olay, saat 03.00 sıralarında Sart Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübü çalışanı S.Ö. (44) ile müşterilerden Süleyman Çapa (37) ve A.G. (38) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., Çapa ve A.G.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Çapa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.G. ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan S.Ö.'nün sürdüğü bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.