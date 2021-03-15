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Gece motosikletten yola düşen sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de gece motosikletten yola düşen sürücüsü Şener Balkanlı (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:28
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Kaza, saat 02.00 sularında Gölcük Topçular Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 AKV 200 plakalı motosikleti ile seyreden Şener Balkanlı, motosikletten düşerek refüje çarptı. Motosiklet sürücüsünün kanlar içerisinde kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener Balkanlı, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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